Nowy podatek od wszystkich małych paczek z Temu i Shein. Będzie drożej

Do tej pory Europejczycy, którzy kupowali na Temu, Shein lub Aliexpress, nie płacili cła, o ile zakupiony produkt był o wartości do 150 euro. Wkrótce ma się to zmienić. Chce tego Komisja Europejska, która proponuję nową opłatę. Nie nazywa jej podatkiem, ale tym właśnie ona będzie.

Podatek od paczek z Temu i Shein

Propozycję przedstawił Maroc Sefcovic, czyli europejski komisarz ds. handlu. Chce on, aby od każdej, nawet najmniejszej paczki z Chin była pobierana opłata w wysokości 2 euro (ok. 8,5 zł). Kwota niewielka, ale przy liczbie wszystkich przesyłek z Aliexpress, Temu i Shein daje to ogromną sumę. Ta miałaby być przeznaczona na finansowanie kontroli celnych.

Dlatego nie nazwałbym tej opłaty manipulacyjnej podatkiem, ale po prostu rekompensatą kosztów. powiedział Maroc Sefcovic.

Czemu Unii tak zależy na wprowadzeniu opłaty? Ponieważ w 2024 roku do Europy nadano 4,6 mld paczek o wartości poniżej 150 euro. Daje to 145 przesyłek na sekundę. Aż 91 proc. z nich pochodziło właśnie z Chin. Dla służb celnych to nie tylko ogromne koszty, ale też gigantyczne obciążenie logistyczne.

Co więcej, europejskie służby spodziewają się napływu jeszcze większej liczby przesyłek z Chin. Ma to być spowodowane między innymi nałożeniem amerykańskich ceł na Państwo Środka.