Netflix: jaki film na weekend? 28 marca - 29 marca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Co jest w stanie zrobić człowiek, który miał wszystko, ale nagle wszystko stracił? Jak daleko możemy się posunąć by odzyskać to, co uważamy za swoje? Przed takim samym dylematem stanie bohater grany przez Javiera Gutierreza, w filmie Były lokator. Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które było jego udziałem. Film dostępny jest w serwisie już od środy.

Kolejnym filmem, który proponuje Netflix jest horror Znak diabła. Gdy dwie siostry otwierają starożytną księgę i uwalniają pradawne zło, ich jedyną nadzieją na ratunek jest opętany ksiądz walczący z własnymi demonami. Film pojawił się na platformie wczoraj.

Netflix nie zapomniał o fanach seriali. Będą oni mogli obejrzeć na przykład polski serial AXN Znaki.Po odkryciu podobieństw między morderstwem młodej kobiety a nierozwiązaną sprawą sprzed lat nowy komendant policji musi przerwać milczenie panujące w miasteczku. Serial trafił do biblioteki Netfliksa w środę.

Na szczęście Netflix nie zapomniał o fanach anime. Drugiego sezonu doczekała się seria 7SEEDS. Meteoryt zniszczył nasz gatunek, jednak ludzie to przewidzieli. Pięć zespołów (Zima, Wiosna, Lato A, Lato B i Jesień) złożonych z 7 osób każdy, próbuje przetrwać w nowym niebezpiecznym świecie. By ludzkość przetrwała. W drugim sezonie ponownie prześledzimy losy Arashiego, Natsu i Hany. Drugi sezon pojawił się na Netfliksie przedwczoraj.

Wielbiciele klasycznych seriali też nie mają się czym martwić. Godny polecenia jest serial Unorthodox, w którym młoda kobieta ucieka od swojej ultraortodoksyjnej żydowskiej rodziny z Brooklynu do Berlina. Nie chciała ona zaaranżowanego małżeństwa. Niestety, przeszłość dościga ją nawet w Europie.

A może lubicie seriale związane z mafijnym półświatkiem? W takim razie obejrzyjcie trzeci sezon serialu Ozark. To trzeci sezon nagrodzonego Emmy serialu o rodzinie, która uciekła do Missouri, aby prać pieniądze dla kartelu. Trafił on do serwisu wczoraj, więc jeszcze pachnie świeżością.

