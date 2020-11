Netflix: Jaki film na weekend? 21-22 listopada 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Autor tego tekstu trenował korfball. Ile osób wie co to za sport bez sprawdzania w Internecie? Pewnie niezbyt dużo. Na poważnie grają w niego właściwie tylko Holendrzy i Belgowie. To jednak i tak niesamowicie głównonurtowy sport w porównaniu do tych, które można zobaczyć w serialu Jesteśmy mistrzami. Pojawił się on we wtorek i zabiera nas w świat takich gier jak... staczanie sera z pagórka, psie tańce czy żabie skoki. Ludzie, którzy uprawiają tego typu sporty naprawdę mają prawdziwą pasję. Przy okazji bywają też najlepsi na świecie. Nawet jeśli prawie nikt o tym nigdy nie słyszał.

Hiszpańskie kino ma naprawdę wielu fanów. Nie ma się co dziwić, kraj ten wydał naprawdę wielu świetnych filmowców oraz ich dzieł. Tym razem Netflix zaprasza na drugą część serialu Smak stokrotek. Eva Mayo ze Straży Obywatelskiej opuszcza więzienie, jednak nadal cierpi na nękające ją zaniki pamięci. Przypadkowo trafia też do klubu mającego powiązania z porwaniami młodych ludzi. Drugi sezon tego serialu pojawił się na Netfliksie w środę.

W zasadzie każda licząca się wiara wywarła duży wpływ na muzykę. Któż nie słyszał choćby o chorałach gregoriańskich, jeśli myślimy o katolicyzmie? Protestantyzm z kolei dał światu muzykę gospel. To właśnie o tej muzyce opowiada kolejna pozycja z naszej listy dotyczącej mijającego tygodnia. Łączy nas gospel zadebiutował w serwisie Netflix wczoraj. Zobaczymy tam największe lokalne talenty wokalne tworzą chór gospel.

Jaki miesiąc jest najlepszym momentem na filmy świąteczne? Grudzień? A gdzieżby tam. Netflix w tym tygodniu zaserwował swoim widzom prawdziwie końską dawkę świątecznych filmów. W zestawieniu znalazł się tylko jeden, inaczej mielibyśmy tu właściwie wyłącznie zestawienie świąteczne. Zamiana z księżniczką 2 to kolejna część bardzo popularnej historii księżnej Margaret oraz jej sobowtóra, jakim jest Stacy. Tym razem trzeba za wszelką cenę uratować miłosne życie Margaret. W tym celu trzeba zatrudnić imprezowiczkę Fionę, która będzie trzecią już aktorką. Film pojawił się na platformie w czwartek.

No dobrze, jednak dwa świąteczne filmy. Tym razem z jeszcze większym nawiązaniem do świąt. Dolly Parton: Cudownych świąt to historia nieczułej kobiety, której żądza sprzedania ziemi doprowadza do ucichnięcia wszystkich wesołych pieśni świątecznych w miasteczku. Czy radość i szczęście tego okresu roztopią nawet jej serce? Odpowiedź na to pytanie można poznać jutro.

