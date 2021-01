Koronka do Miłosierdzia Bożego w TVP1 zdobyła nawet 622 tysiące widzów

Wraz z końcem października w TVP1 pojawiła się Koronka do Miłosierdzia Bożego. Okazało się, że transmisja modlitwy zdobyła dość wyraźne grono widzów.

W październiku prezes TVP Jacek Kurski osobiście doprowadził do tego, że TVP1 w weekendy transmituje Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Prezes regularnie zresztą chwalił się tym ile to dla niego znaczy. Równocześnie codziennie modlitwę można oglądać na TVP3 i w Telewizji Republika. Jak popularna jest transmisja modlitwy? Od 31 października do 13 grudnia przeciętna liczba widzów wynosiła 410 tysięcy osób, jednak 29 listopada przed telewizorami modliło się 622 tysiące widzów. Przeciętny udział w rynku telewizyjnym wyniósł 3,92%. Daleko jednak do absolutnego rekordu, jaki padł 18 maja. Wtedy wystartowały weekendowe modlitwy i Koronka miała aż 1,1 miliona widzów.

Zaskoczeniem nie jest fakt, że wiernymi widzami są przede wszystkim osoby starsze - w kategorii wiekowej 16-49 Koronka do Miłosierdzia Bożego odnotowała bowiem 1,49%, natomiast w przedziale 16-59 było to 2,05%. Poza weekendowymi transmisjami w TVP1 modlitwę można oglądać też codziennie w TVP3 i Telewizji Republika - ta pierwsza zdobywa przeciętnie 241 tysięcy widzów, natomiast druga - 7 tysięcy.

Źródło tekstu: nielsen via wirtualnemedia, tvp info