Lidl kokietuje majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za grosze

Lidl znów kusi mocną promocją, która powinna zainteresować majsterkowiczów i wszystkich, którzy poszukują wyposażanie do swojego domowego warsztatu. Taniej będą narzędzia i akumulatory.

Propozycje Lidla, skierowane do wszystkich tych, którzy lubią w domu lub warsztacie zająć się majsterkowaniem albo poszukują sprzętu do prac naprawczych na działce, to już stały punkt programu w promocyjnych gazetkach sieci. Od 20 czerwca Lidl ma nowe okazje, które pozwolą kupić solidny sprzęt z korzystną zniżką. Okazje będą także dostępne w ofercie sklepu on-line.

Akumulatorowe frezarki i szlifierki

Do domowego warsztatu Lidl proponuje akumulatorową frezarkę obrotową 20 V Parkside z funkcją łagodnego rozruchu i zabezpieczeniem przed samoczynnym uruchomieniem. W zestawie znajdują się dodatkowe akcesoria, w tym tuleje zaciskowe i klucz luzujący. Taki sprzęt można mieć już za 179 zł.

Drugi ciekawy produkt z podobnej kategorii to akumulatorowy zestaw Parkside multiszlifierka i szlifierka kątowa, zawierające takie akcesoria, jak 10 tarcz ściernych, 2 tarcze do rozcinania, 2 taśmy szlifierskie i 4 tarcze do polerowania. Koszt całości to 149 zł.

Kolejną okazją jest akumulatorowa szlifierka wielofunkcyjna 20 V marki Parkside, oferowana 50 zł taniej. Regularna cena to 249 zł, ale od 20 czerwca Lidl będzie ją sprzedawał za 199 zł. W zestawie komplet tarcz, płytki ścierne, arkusze papieru ściernego, a do tego praktyczna walizka. Urządzenie ma 6-stopniową regulację liczby obrotów i nadaje się do drewna, metalu i tworzywa sztucznego.

Majsterkowicze mogą się także zainteresować akumulatorową szlifierką mimośrodową 20 V Parkside w zestawie m.in. z czterema tarczami ściernymi. Również i ten model ma 6-stopniową regulację liczby obrotów. Cena 119 zł wydaje się bardzo atrakcyjna.

Uniwersalne akumulatory

W nowej ofercie Lidla nie mogło także zabraknąć uniwersalnych akumulatorów Parkside, przeznaczonych dla wszystkich urządzeń z X 20 V Team. Żeby skorzystać z tej okazji, trzeba w aplikacji Lidl Plus aktywować kupon. Okazja potrwa od 20 do 23 czerwca.

Pierwszy model w promocji to akumulator litowo-jonowy 20 V 2 Ah, z ładowarką 20 V 2,4 A. Można go mieć 20 zł taniej, już za 119 zł. Podobny akumulator 4 Ah, ale bez ładowarki, oznacza wydatek 99 zł, a więc o 30 zł taniej. Natomiast za 79 zł będzie można dostać akumulator litowo-jonowy 2 Ah z 3-stopniowym wskaźnikiem naładowania za 79 zł.

