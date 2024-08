Lidl wyprzedaje małe AGD. Hitem mop parowy za 139 zł

W najnowszej gazetce Lidla pojawiło się kilka ciekawych promocji na elektronikę. Oferta ruszyła dzisiaj (5 sierpnia), więc warto się pospieszyć.

Od dzisiaj (5 sierpnia) w sklepach sieci Lidl ruszyła promocja na kilka ciekawych sprzętów elektronicznych. Szczególnie ciekawie prezentują się dwa urządzenia, które pomogą nam w sprzątaniu domu.

Promocje w Lidl na elektronikę

Jednym z ciekawszych sprzętów jest mop parowy i ręczny odkurzacz parowy marki Silvercrest. W ramach promocji jest on dostępny w cenie zaledwie 139 zł. Ze specyfikacji wynika, że jest on wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 350 ml, przewód o długości 6 metrów, a także zdejmowaną stopkę parową i składany uchwyt.

W zestawie z urządzenie znajduje się 7 nasadek, powłoka do mebli tapicerowanych oraz 2 ściereczki z włókna. Deklarowany czas pracy to około 11 minut, co powinno wystarczyć do umycia podłogi, dywanu, kafelków w kuchni lub łazience czy też kanapy. Mop ma być gotowy do pracy zaledwie po 30 sekundach od włączenia.

Miłośników kuchni powinna też ucieszyć promocja na piec do pizzy o mocy 1200 W. Jest on dostępny w cenie o 100 zł niższej od standardowej, dzięki czemu można go kupić za 299 zł. Maksymalna temperatura pieczenia do 400 st. Urządzenie ma w zestawie kamień do pizzy z kordierytu oraz 2 łopatki. Ma też funkcję 15-minutowego timera.

Poza tym w Lidlu znajdziecie też aktualnie podwójną płytę grzewczą o mocy 2500 W i w cenie 99,99 zł, a także zgrzewarkę próżniową, wycenioną na 89 zł.

