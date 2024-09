Lidl z promocją, która postawi cię na nogi. Pędź do sklepu 14 września

Nie ma to jak porządny łyk kawy o poranku! Lidl doskonale o tym wie i zaskakuje po raz kolejny atrakcyjną promocją na tego typu sprzęt. Warto zapamiętać datę - 14 września i odwiedzić stacjonarny sklep.

Lidl oferuje coś idealnego na jesienne poranki, ciśnieniowy ekspres do kawy. Od 14 do 20 września dostaniemy go w cenie o 100 złotych niższej. W tych dniach za ekspres do kawy zapłacimy jedynie 299 złotych. Wystarczy, że uruchomimy odpiedni kupon w aplikacji, przy kasie.

BERGNER® Ciśnieniowy ekspres do kawy 1100 W

dwie wersje kolorystyczne: czarny i biały

w zestawie łyżka do kawy i uchwyt filtra ze stopu aluminium połączony z filtrem ze stali nierdzewnej

ekspres kolbowy z dyszą spieniającą mleko

pojemność: 1,2 l

Ekspress w tak dobrej cenie zakupimy tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Ale dla wszystkich tych, którzy wolą kupować online, Lidl także przygotował coś atrakcyjnego. W promocyjnej cenie, oczywiście. Za piękny ekspres marki Silvercrest, zapłacimy 389 złotych, zamiast 429 złotych.

SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Ekspres ciśnieniowy kolbowy SEM 1100 D3, 1100 W

