Allegro zdziera z Polaków? Miliarder szykuje konkurencję

Chociaż wielu próbowało rywalizować z Allegro, to serwis ten nadal jest liderem jeśli chodzi o internetowe zakupy Polaków. Tym razem wyzwanie chce mu rzucić miliarder.

Allegro ma w tym momencie w Polsce praktycznie monopol jako największa platforma sprzedaży internetowej. Walczyć z nimi próbowało wielu, w tym także Shopee oraz Amazon, ale na razie nikomu nie udało się nawet naruszyć mocnych fundamentów Allegro. Nadzieję ma na to Janusz Filipiak, miliarder i właściciel Comarch, który uruchomił nową platformę wszystko.pl — informuje Onet.pl.

Platforma wszystko.pl ma być konkurencją i alternatywą dla Allegro. Na razie testowana jest przez 20 tys. osób, ale już od czerwca ma być dostępna dla wszystkich. Najważniejszą różnicą ma być brak prowizji dla sprzedających, co ma się przełożyć na niższe ceny. Na to przynajmniej liczą twórcy nowego serwisu.

Co ciekawe, sama platforma nie jest nowa. Działa już od 10 lat, ale do tej pory korzystali z niej tylko pracownicy Comarchu. Mniej więcej trzy lata temu padł w firmie pomysł, aby spróbować powalczyć na rynku sprzedaży internetowej. Wszystko.pl zapewnia, że nie zamierza też konkurować ze sprzedającymi i w ramach platformy nie uruchomi własnego sklepu.

Sprzedający podchodzą do serwisu pełni nadziei na przełamanie monopolu Allegro, ale jednocześnie z obawami. Już teraz niektórzy zauważyli, że ceny na wszystko.pl są wyższe niż u konkurencji. Drogie są też koszty wysyłki, więc zapowiedzi o niższych cenach mogą zakończyć się fiaskiem.

Tak myślałam, że to będzie tak wyglądać.... płacz po internetach, że to Allegro takie złe. Ale jak pojawią się opcja, żeby się od tego odciąć, to Janusze szaleją... przykre.