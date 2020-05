Drożej na Allegro – sprzedawcy zapłacą prowizję od kosztów przesyłki

Serwis Allegro w ostatnich miesiącach wprowadzał ułatwienia korzystne dla sprzedawców i klientów. Teraz jednak ci pierwsi będą mieli mniej powodów do zadowolenia. Od 1 czerwca zacznie obowiązywać zapowiadana w styczniu zmiana w sposobie naliczania prowizji za sprzedaż na platformie.

Od początku przyszłego miesiąca Allegro będzie w prowizji uwzględniać również koszt dostawy. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich transakcji. Jeśli sprzedawca wystawi towar z dostawą za 0 zł lub z dostawą Allegro Smart!, to serwis naliczy prowizję jedynie od ceny przedmiotu – czyli tak, jak dotychczas.

Zmiana w sposobie naliczania prowizji była zapowiadana przez Allegro już w styczniu i do regulaminu weszła w kwietniu. Ponieważ jednak wybuchła pandemia koronawirusa, serwis postawił iść na rękę sprzedającym i uruchomił dla nich pakiet wsparcia. Wtedy też Allegro zawiesiło do końca maja realizację tej zmiany, a prowizje naliczane były na wcześniejszych zasadach. Tym razem jednak nie będzie już przedłużenia i do czerwca będą obowiązywać nowe zasady.

Jak Allegro tłumaczy zmiany?

Serwis tłumaczy, że bardzo często ceny dla tych samych form dostawy wyraźnie różnią się pomiędzy ofertami – na przykład, gdy wybrany zostanie kurier. To mogło powodować, że klienci szukali innych miejsc do zakupów, poza Allegro, gdzie koszty dostawy są niższe i bardziej przewidywalne. Allegro chce powstrzymać ten odpływ klientów i ukrócić praktyki przerzucania kosztów towaru na koszt przesyłki. W ten sposób niektórzy sprzedawcy zmniejszali także wysokość prowizji, jaką musieli zapłacić Allegro, na czym platforma oczywiście traciła.

Jak Allegro naliczy prowizję?

Od 1 czerwca platforma obejmie prowizją od sprzedaży wartość całej transakcji - łącznie z kosztem dostawy opłaconym przez kupującego. Wyjątek stanowić będzie sprzedaż realizowana przez Allegro Smart!, a więc bez dodatkowych kosztów dostawy dla klienta.

Allegro podaje trzy przykłady naliczania prowizji w nowy sposób.

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę o wartości 18 zł. Prowizja 6% od kwoty 118 zł wyniesie więc 7,08 zł. Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę do punktu odbioru w ramach Allegro Smart! Prowizja 6% od kwoty 100 zł wyniesie więc 6 zł. Ta metoda dostawy jest dla kupującego bezpłatna, dlatego prowizja obejmuje tylko koszt towaru. Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%, wraz z przedmiotem o wartości 50 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 8%. Twój klient wybrał dostawę tych dwóch przedmiotów o wartości 18 zł. Koszt dostawy rozłoży się na zakupione przedmioty po 9 zł. Prowizja 6% od kwoty 109 zł wyniesie 6,54 zł. Prowizja 8% od kwoty 59 zł wyniesie 4,72 zł.

