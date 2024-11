Biedronka wyprzedaje po 29 zł. Można wziąć choćby na próbę

Biedronka przyszykowała promocję dla graczy. Już za kilka dni w ofercie sklepu pojawi się kilka akcesoriów gamingowych w atrakcyjnych cenach.

W tym tygodniu w sklepie Biedronka ruszają okazje na gamingowe akcesoria. Wyprzedaż związana jest z Black Week. W ofercie pojawiło się kilka sprzętów, które może nie są najwyższych lotów, ale za to dostępne są w bardzo niskich cenach. Sprawdźmy, co dokładnie przyszykowała Biedronka.

Biedronka z promocją na gamingowe akcesoria

Promocja na gamingowe sprzęty w sklepie Biedronka rusza w najbliższy czwartek (28 listopada). W sumie sklep z owadem w logo przygotował kilka różnych akcesoriów, wszystkie w cenie poniżej 70 zł, więc nie nadwyrężą budżetu. Co dokładnie będzie w ofercie?

mysz optyczna lub podkładka za 29,99 zł

stojak na słuchawki lub głośniki za 29,99 zł

klawiatura membranowa za 44,99 zł

słuchawki lub mikrofon za 44,99 zł

neon gamingowy za 49,99 zł

kontroler do gier za 69,99 zł

zestaw gamingowy (myszka, klawiatura, podkładka i słuchawki) za 69,90 zł

Wszystkie urządzenia to sprzęt marki Liocat. Nie ma co się oszukiwać, jest to raczej budżetowy sprzęt, ale wcale nie oznacza to, że musi być zły. Dla wielu osób będą to akcesoria w pełni wystarczające. W mojej ocenie szczególnie ciekawie prezentują się dwa kontrolery, stojak na słuchawki oraz neon, jeśli ktoś chce dodać trochę kolorytu do swojego pokoju.

