Biedronka znów to zrobiła. Nie dziwne, gdy klienci się rzucą

Biedronka udostępniła informację o najlepszych promocjach tego tygodnia. Wśród nich znalazło się miejsce dla ciekawej elektroniki, w tym telewizorów, które będzie można kupić nawet 1300 złotych taniej.

Biedronka opublikowała najnowszą gazetkę, której większość okazji obowiązuje już w tym momencie. Wśród korzystnych ofert nie zabrakło elektroniki, która będzie można zakupić w sporo niższych cenach. Klienci sklepu internetowego Home Biedronka mogą liczyć na zniżki na telewizory, smartwatche i inne urządzenia elektroniczne.

Biedronka wyprzedaje telewizory. Nawet 1300 złotych taniej

Niekwestionowanym hitem obowiązujących promocji Biedronki jest 65-calowy telewizor BLAUPUNKT. Model 65UBG6000S dostępy jest w cenie 2299 złotych, podczas gdy jego oryginalna cena to 3599 złotych. Oznacza to, że do 10 marca zapłacimy za niego 1300 złotych mniej. Urządzenie charakteryzuje się wyświetlaczem LED UHD oraz rozdzielczością 4K.

Innym urządzeniem wartym uwagi jest smartwatch Tracer SMR2 Classy o przekątnej 1,39". Zegarek dostępny jest w cenie niższej o 50%, więc zamiast standardowych 199 złotych, możemy go dostać za 99 zł. Promocją zostały objęte również takie produkty jak Tuner DVB-T2, który dostaniemy za 89,90 złotych (-35%), robot sprzątający Black&Decker BXRV500E w cenie 749 zł (-25%) oraz odkurzacz pionowy Solac Turbobat Expert Pro za 449 złotych (-30%).

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Biedronka gazetka