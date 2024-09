Biedronka. Ten trik musisz znać. Ukryty przycisk przy kasie pozwala zaoszczędzić

Czy wiesz, że naciśnięcie jednego ukrytego przycisku na kasie samoobsługowej pozwoli ci oszczędzić pieniądze podczas zakupów? Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to ten materiał jest dla ciebie.

Codzienne zakupy w Biedronce robią miliony Polaków. Wcale się temu nie dziwimy, to przecież ulubiony dyskont, który znajdziemy w każdym mieście. Sklep wprowadził i upowszechnił kasy samoobsługowe, które przyspieszają i ułatwiają zakupy. Jak się okazuje nie każdy konsument wie, że przy kasie znajdują się przyciski, z których warto korzystać.

Przyciski przy kasach samoobsługowych w Biedronce znajdują się na dole, tuż nad wagą. Wyglądają bardzo niepozornie i mało kto zwraca na nie uwagę. Tymczasem, warto przypomnieć do czego służą, bo niektóre z nich pozwalają zaoszczędzić podczas zakupów.

I tak po kolei. Pierwszy przycisk ma funkcję głośnika i nagłaśnia lub ścisza komunikaty płynące z kasy. Drugi od lewej, to trójkąt z wykrzyknikiem i możemy go nacisnąć zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy asystenta. Zamiast rozglądać się nerwowo po sklepie, śmiało można skorzystać z tej opcji. Na trzecim przycisku widnieje ikona aparatu fotograficznego. Służy on do skanowania karty Moja Biedronka ze zdjęcia. Jest to przydatna funkcja w momencie, kiedy zapomnimy zabrać ze sobą fizycznej karty lojalnościowej.

Czwarty przycisk to ten, który przyda się osobom, które chcą oszczędzić. Przycisk oznaczony jest w taki sposób: > 0 < Służy do tarowania wagi. Warto go wcisnąć przed ważeniem towaru, aby mieć pewność, że produkty zostały poprawnie zważone i zapłacimy za nie tyle, ile zamierzamy kupić. Dzięki temu nie przepłacimy. Waga wbudowana w kasy samoobsługowe służąca do ważenia warzyw, owoców i słodyczy ma bowiem swoje minusy. Choć jest bardzo zaawansowanym urządzeniem, bywa że może się mylić i pokazywać niewłaściwą wagę produktów. Niestety, zazwyczaj na naszą niekorzyść.

