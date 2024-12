AliExpress znów przecenia swój hit. Za 450 zł nic tylko brać

Na AliExpress pojawił się właśnie sprzęt, który będzie przydatny na co dzień w domowych porządek, co może być szczególnie użyteczne przed zbliżającymi się świętami

Odkurzacze pionowe zwiększają wygodę sprzątania i ułatwiają docieranie do trudnych zakamarków. Takim właśnie sprzętem jest Laresar V7, który kosztuje teraz na AliExpress zaledwie 459 złotych.

Odkurzacz pionowy Laresar V7 ma moc 500W, siłę ssania 50 KPA oraz akumulator 2500 mAh pozwalający na ciągłą pracę do 1 godziny (23 minuty na maksymalnym ustawieniu). Mamy tutaj trzy poziomy mocy, a każdy z innym czasem pracy (20, 40 i 60 minut).

To akcesorium będzie nieocenione przy sprzątaniu twardych podłóg i dywanów, w czym pomoże szczotka z obrotowym wałkiem, a wbudowane oświetlenie sprawi, że będziemy w stanie dostrzec zabrudzenia nawet wieczorem przy słabszym świetle.

Laresar V7 ma również moduł ręczny przez co sprawdza się też doskonale jako odkurzacz do samochodu. Co więcej, rolka szczotki ma kształt litery V przez co zmniejsza szansę na zaplątanie się włosia, co sprawia, że odkurzacz dobrze nadaje się do sprzątania sierści po zwierzakach domowych.

fot. Laresar / AliExpress



Odkurzacz posiada także dotykowy ekran LCD, na którym podejrzymy stan baterii, aktualnie wybrany tryb sprzątania, czy też otrzymamy komunikaty o zaplątanym wałku i blokadzie odprowadzenia. Laresar V7 wyposażono w filtry HEPA, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia.

Warto podkreślić, że odkurzacz wysyłany jest bezpośrednio z Polski.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: własne