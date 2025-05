Steam podpięty prosto w mózg? Premiera chipa jeszcze w tym roku

Szef Steama, póki co mówi o właściwościach terapeutycznych

Interfejsy mózg–komputer (BCI) od lat są w kręgu zainteresowań Newella. Teraz ogłosił on, że jego startup Starfish Neuroscience jeszcze w 2025 roku zaprezentuje swój pierwszy autorski chip do komunikacji z mózgiem.

Konsola LENOVO Legion Go + Kontroler MICROSOFT bezprzewodowy Xbox Carbon Black

Konsola LENOVO Legion Go + Kontroler MICROSOFT bezprzewodowy Xbox Carbon Black

Konsola LENOVO Legion Go + Słuchawki LENOVO Legion Go GXD1N40797

Konsola LENOVO Legion Go + Słuchawki LENOVO Legion Go GXD1N40797

Konsola LENOVO Legion Go + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra PC

Konsola LENOVO Legion Go + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra PC

Jak przekonują twórcy, rozwiązanie to ma być mniej inwazyjne niż obecne technologie, nie wymagać baterii i umożliwiać jednoczesny dostęp do wielu regionów mózgu. A to ostatnie jest kluczowe w leczeniu złożonych zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona.