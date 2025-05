Znana marka zaskakuje. To ich pierwszy produkt tego typu

Heston 120, 5.1.2-kanałowy soundbar

Firma Marshall ogłosiła swój pierwszy soundbar w swoim portfolio - model Heston 120 . Belka dźwiękowa wyróżnia się typowym dla Marshalla wzornictwem nawiązującym do stylu znanego z ich wzmacniaczy i ma pozłacane pokrętła w stylu retro . Co ciekawe, jeśli zajdzie taka potrzeba sprzęt Marshalla będzie można naprawić i dokupić pojedyncze części do samodzielnej naprawy .

Jeśli chodzi o sam dźwięk, soundbar ten dostarcza 5.1.2-kanałowe audio oraz posiada głośniki skierowane ku bokowi i ku górze - potrzebne do prawdziwego Dolby Atmos i DTS:X, który zapewnia Heston 120. Jak na soundbar wysokiej klasy przystało, podłączamy go przez kabel HDMI do portu HDMI eARC w telewizorze. Możliwa jest oczywiście opcja passthrough z podłączaniem soundbara do np. odtwarzacza multimedialnego, który następnie podpinamy do telewizora. W trybie passthrough Marshall Heston 120 jest w stanie przekazać sygnał z 4K 120 HZ i Dolby Vision.