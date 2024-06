Wyjątkowy, zielony XBOX w sprzedaży. Jest tylko 50 takich na świecie

Wyjątkowy, zielony XBOX trafił do sprzedaży. Co ciekawe, na całym świecie jest raptem kilkadziesiąt takich konsol. Kolekcjonerzy mogą szykować portfele. Tym bardziej, że cel jest szczytny.

Nietypowy Xbox trafił do sklepu charytatywnego prowadzonego przez British Heart Foundation. Jasnozielona obudowa to celowe nawiązanie do filmu Hulk z 2003 roku – konsola była elementem jego promocji. Stąd także na górze można znaleźć logo związane z charakterystycznym superbohaterem. Jak podaje BBC, poprzednio tego XBOXa można było wygrać jedynie w ramach konkursu zdrapek filmowych. Teraz jednak trafił do sprzedaży.

Szczytny cel

Dla kolekcjonerów to wielki rarytas, bowiem na świecie jest raptem kilkadziesiąt takich konsol. Sprzęt trafił do jednego ze sklepów BHF i jest wyceniany nawet na 9 000 funtów (około 45 tysięcy złotych). Z 50 konsol, które można było otrzymać w konkursie udało się zdobyć jedynie 36. Dla porównania, jak podano na aukcji charytatywnej w serwisie eBay, zielone XBOXy wyprodukowane dla marki Mountain Dew wypuszczono w liczbie pięciu tysięcy, a i tak są bardzo poszukiwane. Stąd także można spodziewać się, że cena za konsolę z logo Hulka będzie znacząca.

Portfele mogą otworzyć się hojniej, bo zachętą jest szczyty cel aukcji. Pieniądze ze sprzedaży mają zostanać przeznaczone na badania nad chorobami serca i układu krążenia. W zestawie znaleźć można 5 różnych gier (w tym dwie z serii Tony Hawk's) i 1 kontroler. Stan urządzenia został uznany za poprawny – napęd dysków czasem może się blokować, są także drobne zadrapania i inne ślady użytkowania. Sama konsola to zaś oczywiście XBOX pierwszej generacji.

