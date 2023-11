To potwór a nie zasilacz. Takiej mocy jeszcze nie widziałeś

Składasz nowy zestaw komputerowy do pracy? Potrzebujesz najmocniejszego zasilacza na rynku? Nie ma sprawy, z pomocą przychodzi SilverStone!

Najnowsze karty graficzne od AMD i NVIDII oferują szalenie wysoką wydajność. Są jednak takie zadania, które korzystają na obecności więcej niż jednego GPU w komputerze. Mowa między innymi o obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją, która znacząco zyskała na popularności w ostatnich miesiącach.

SilverStone korzysta wyłącznie z japońskich kondensatorów

I to właśnie do takich stacji roboczych dedykowany jest nowy, potwornie mocarny i zaskakująco kompaktowy zasilacz firmy SilverStone. Stworzono go z myślą zwłaszcza o układach graficznych z rodziny Ada Lovelace, a więc spełnia on wymagania standardu ATX 3.0 oraz PCIe 5.0.

SilverStone HELA 2050R Platinum to w pełni modularny zasilacz w formacie ATX, który dysponuje mocą 2050 W. Mamy tutaj do czynienia z jedną mocną linią +12 V (do 170 A) oraz wyłącznie japońskimi kondensatorami. Całość dopełnia wysoka sprawność do 91% potwierdzona certyfikatem Cybenetics Platinum.

Jak na tak mocarną jednostkę mamy do czynienia z krótką obudową o długości zaledwie 180 milimetrów. W środku znalazł się 135-milimetrowy wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym. Oferuje on tryb pracy półpasywnej. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń pokroju OCP, OVP, OTP, OPP i SCP.

Nowy zasilacz względem dostępnego od dawna modelu HELA 2050 doczekał się wtyczek 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Producent zdecydował się na czarne wiązki taśmowe.

SilverStone HELA 2050R Platinum trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena ma wynosić około 2499 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne