Raijintek Cratos to zasilacze ATX 3.0 o mocy do 1200 W

Planujesz złożenie nowego zestawu komputerowego? W takim razie potrzebujesz odpowiedniego zasilacza. Raijintek pokazał właśnie serię Cratos z 12VHPWR.

Najnowsze podzespoły komputerowe jak procesory AMD Ryzen 7000 i Intel Raptor Lake-S oraz karty graficzne AMD Radeon RX 7000 i NVIDIA GeForce RTX 4000 oferują nam bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Niestety mają również znacznie większy pobór mocy niż poprzednie generacje.

Zasilacze Raijintek Cratos są zgodne z ATX 3.0 i PCIe 5.0

Tym samym często przy modernizacji komputera konieczna jest wymiana zasilacza. Zwłaszcza wśród fanów Zielonych, jako że ich najnowsze układy korzystają z nowego złącza zasilającego typu 12VHPWR. Na szczęście wielu producentów wypuściło już nowe, mocniejsze zasilacze. Tym razem przyszła pora na Raijintek.

Raijintek Cratos to w pełni modularne zasilacze o mocy 850, 1000 i 1200 W. Oparto je na konstrukcji z pojedynczą linią +12 V, aktywnym PFC oraz przetwornicą DC-DC. Główne kondensatory są produkcji japońskiej. Przekłada się to na wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold i Cybenetics Silver.

Oczywiście nie zabrakło popularnych zabezpieczeń jak OTP, OPP, SCP, OVP, UVP i OCP. Wnętrze zaś chłodzone jest cichym wentylatorem 120-milimetrowym z łożyskiem typu FDB oferującym tryb pracy półpasywnej. Raijintek Cratos korzystają z płaskich przewodów. Użytkownik znajdzie tutaj wtyczkę typu 12VHPWR dla kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000, która jest zdolna dostarczyć do 600 W mocy.

Opisywane zasilacze trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Producent nie zdradził sugerowanych cen w Europie. Okres gwarancyjny wynosi 5 lat.

Zobacz: Chińczycy wypuścili bardzo tani monitor Mini LED. Szykuje się hit?

Zobacz: Lian Li UNI FAN P28 to pieruńsko wydajne wentylatory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Raijintek

Źródło tekstu: Raijintek, oprac. własne