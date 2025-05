Zalega Ci stary dysk NVMe? Daj mu drugie życie dzięki temu niepozornemu gadżetowi

A wszystko dlatego, że dyski ze złączem SATA już mają obudowę. Natomiast te podpinane pod port M.2 mają całą elektronikę na zewnątrz . Z tego powodu chronienie ich w transporcie jest szczególnie ważne. Na szczęście producenci doskonale o tym wiedzą i na rynku znajdziemy naprawdę dużo wysokiej jakości obudów zewnętrznych . Co za tym idzie, są one jednak dość drogie. Na szczęście możemy spotykać je w promocjach. Dobrym przykładm jest ta od Unitek, którą możecie dziś kupić za jedyne 79 zł .

Obudowa NVMe Unitek

Obudowa ta została wykonana z aluminium, co zapewnia jej wysoki poziom wytrzymałości i sztywności. Nie ma więc mowy o uszkodzeniu laminatu dysku, który znajduje się wewnątrz. Dodatkowo zapewnia to także chłodzenie samego nośnika. Oferuje ona port USB-C i interfejs USB-3.2 Gen 1, co oznacza, że pozwala na transfery do 10 Gb/s. Jest ona kompatybilna z dyskami o rozmiarach 2230/2242/2260/2280 i pojemności do 8 TB. A to wszystko za 79 zł.