Xiaomi zaszalał. Ten sprzęt ładuje się raz na pół roku

Xiaomi kolejny raz pokazuje swoją potęgę, to urządzenie wystarczy ładować raz na pół roku. Szkoda, że to nie smartfon.

Nie, to nie smartfon

Jakie to by było piękne, gdybyśmy musieli ładować nasz telefon raz na pół roku. Tego jeszcze Xiaomi nie potrafi w tym segmencie rynku, ale pokazuje pazur w innym. Mijia Sonic Electric Toothbrush Pro to najnowsza ultrasoniczna szczoteczka do zębów producenta, która oczarowuje jakością czyszczenia i żywotnością baterii.

Sprzęt oferuje aż 180 dni pracy, w przypadku osób, które dbają o higienę swojego uśmiechu każdego dnia. Mijia Sonic Electric Toothbrush Pro ms kolorowy ekran, klasę wodoszczelności IPX8 i kosztuje zaledwie 27 dolarów (109 zł). Sprzedaż rusza już 3 grudnia i chętnych raczej nie zabraknie.

Utlra-nowoczesna szczoteczka do zębów

Szczoteczka wykorzystuje zaawansowaną technologię inteligentnych wibracji, zapewniając skuteczną i spersonalizowaną pielęgnację zębów. Automatycznie dostosowuje amplitudę i kąt wibracji do wybranego trybu czyszczenia i powierzchni zęba. Urządzenie obsługuje podwójne kąty wibracji, osiągając wychylenie do 20° dla dokładnego czyszczenia wzdłuż linii dziąseł i między zębami. Ulepszony silnik soniczny gwarantuje stabilną moc i wysoką skuteczność czyszczenia.

Co ważne, główki szczoteczki wykonane zostały w technologii sadzenia bez miedzi, co eliminuje ryzyko korozji, a do tego mamy miękką osłonę amortyzującą dla większego komfortu. Klienci mają do wyboru dwa rodzaje główek, z mocnymi włóknami oraz pielęgnacyjną dla wrażliwych zębów.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, Gizmochina, wł