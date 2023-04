Xiaomi wprowadza telewizory QLED TV Q2 z Google TV. Oto polskie ceny

Xiaomi rusza jutro z akcją Xiaomi Fan Festival, ale to nie koniec atrakcji. Częścią obchodów 13-lecia firmy będzie także premiera nowej serii smart telewizorów QLED TV Q2 z Google TV. Najtańszy model kosztuje zaledwie 2299 zł.

Już jutro, 14 kwietnia Xiaomi wprowadza do Polski nowy smart TV. Urządzenie – Xiaomi QLED TV Q2 – miało swoja premierę w 2022 roku, ale dopiero teraz dociera na niektóre rynki, w tym polski. Nowy model jest pierwszym inteligentnym telewizorem Xiaomi z platformą Google TV. Wcześniej Xiaomi oferowało urządzenia z Android TV, jednak coraz częściej się mówi, że to Google TV jest przyszłością i będzie wypierać system Android TV.

Google TV w telewizorach Xiaomi QLED TV Q2 umożliwi łączenie i porządkowanie filmów, seriali i innych treści z różnych aplikacji, których używa się także na smartfonie. Google TV dodatkowo może rekomendować użytkownikom zbliżoną rozrywkę w oparciu o to, co oglądamy i co nas interesuje. System obsługuje także polecenia głosowe i w ten sposób pozwala sterować telewizorem.

W Polsce Xiaomi QLED TV Q2 dostępny będzie w trzech rozmiarach: 50”, 55” oraz 65”. Wszystkie zostały wyposażone w technologię Quantum Dot Display, Dolby Atmos i Dolby Vision. Telewizor otrzymał głośniki stereo o mocy 30 W.

Bezramkowy, pełnoekranowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K Ultra HD wyświetla ponad miliard kolorów. Seria Xiaomi QLED TV Q2 ma m.in. wejście kompozytowe (AV), HDMI x3 (1 port z eARC), USB 2.0 x2, Ethernet (LAN) x1, złącze CI oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Telewizory Xiaomi QLED TV Q2 – ceny w Polsce:

Xiaomi QLED TV Q2 65 cali – 3399 zł ,

, Xiaomi QLED TV Q2 55 cali – 2499 zł ,

, Xiaomi QLED TV Q2 50 cali – 2299 zł.

Dodatkowo, u wybranych partnerów Xiaomi można kupić w niższych cenach telewizory serii Xiaomi LED TV A2. Model z ekranem o przekątnej 32” kosztuje ok. 999 zł, a za 43” zapłacimy ok. 1599 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi