Xiaomi Mi TV Stick 2021 - Chińczycy szykują nową podstawkę do TV

Xiaomi szykuje nową generację swojej przystawki telewizyjnej z systemem Android TV. Xiaomi Mi TV Stick 2021 pojawiło się w bazie FCC. Co wiemy o urządzeniu?

Xiaomi ma swojej ofercie wiele sprzętów domowych, w tym także przystawki telewizyjne z systemem Android TV. Pierwszym urządzeniem tego typu w portfolio Chińczyków było Xiaomi Mi TV Box w formie niewielkiej skrzynki. Później pojawiło się Xiaomi Mi TV Stick, czyli niewielki gadżet w rozmiarze trochę większym niż pendrive, który wpina się bezpośrednio w złącze HDMI w telewizorze. Właśnie w bazie FCC pojawiła się wzmianka o nowej generacji urządzenia.

Xiaomi Mi TV Stick 2021 - co wiemy o urządzeniu?

Z informacji wynika, że przystawka Xiaomi Mi TV Stick 2021 zmieni się minimalnie pod kątem wizualnym, ale nadal będzie to mniej więcej to samo urządzenie. Bez zmian pozostanie za to bezprzewodowy pilot, który utrzymany będzie w bardzo minimalistycznej stylistyce z zaledwie kilkoma podstawowymi przyciskami. Natomiast dużo więcej zmieni się we wnętrzu.

Xiaomi Mi TV Stick 2021 wyposażony będzie w procesor Amlogic S905Y4 oraz układ graficzny ARM Mali G31 MP2 o taktowaniu 850 MHz. SoC jest w stanie renderować obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD z płynnością 60 klatek na sekundę przy 10-bitowej głębi kolorów. Dobrze, że wzrośnie też prędkość modułu WiFi z 433,3 Mbps do 866,7 Mbps, co ułatwi strumieniowanie filmów w wysokiej rozdzielczości. Przystawka będzie też wspierać standardy AV1/H.265/VP9 P-2/AVS2 4Kp30, H.264, HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz DTS HD. W zestawie znajdzie się 5-watowy zasilacz oraz dwie baterie AAA do pilota.

Na ten moment nie wiemy, kiedy Xiaomi Mi TV Stick 2021 trafi do sprzedaży i jaka będzie cena przystawki. Więcej szczegółów powinniśmy poznać w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Gizmochina