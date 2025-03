Xiaomi Mi Band 8 jest dziś do zgarnięcia za 99 zł. To pierwsza gamingowa opaska na rynku

I to nie dlatego, że ma ona jakieś fikuśne logo na obudowie, czy zestaw diod dookoła koperty. Nic z tych rzeczy. Xiaomi Mi Band 8 najzwyczajniej w świecie ma wbudowane gry , co nie jest standardowym wyposażeniem opasek sportowych. Te czasami zdarzają się na smartwatach, ale rzadko są w nie wbudowane. I oczywiście nie jest to coś, co pe ludzie kupują opaskę. Ot miły dodatek podczas czekania w kolejce, czy jazdy autobusem , który znajdziemy w opasce za 99 złotych .

Xiaomi Mi Band 8

Najważniejsze jest to, że Mi Band 8 to najzwyczajniej w świecie porządna opaska. Wyświetla ona powiadomienia, prawidłowo liczy kroki. Mierzy nasz puls, natlenienie krwi, oraz ogólnie monitoruje naszą aktywność. Dodatkowo ma ona całą masę wymiennych pasków, do których zaliczają się nie tylko te gumowe, ale nawet metalowe bransolety, czy nylonowe paski pozwalające skórze oddychać. Jeśli zaś nie zależy nam na pomiarze tętna, to można ją nawet zawiesić na szyi jak wisiorek dzięki dedykowanemu haczykowi. A wszystko to za jedyne 99 złotych.