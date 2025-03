Xiaomi 16 będzie miał płaski ekran

Europa ledwie dostała Xiaomi 15, Chiny wyglądają już 16-tek

Chociaż w Polsce nowością jest Xiaomi 15, to w rodzimym kraju wygląda się już nowości, jakie przyniesie seria 16. Tę Chińczycy dostaną chwilę po wakacjach i jedna z jej nowości może przynieść ulgę osobom kurczowo dbającym o stan swojego cacka.

Mowa o ekranach wykonanych w technologii LIPO, pozbawionych absurdalnego zakrzywienia 4 krawędzi wyświetlacza . Zakrzywione ekrany oznaczają albo stosowanie szkieł ochronnych niepokrywających ich w całości, albo stawianie na folie ochronne, które niestety potrafią się elektryzować czy lepić (hydrożelowe). Teraz, podobnie jak ma to miejsce u Apple'a i Samsunga, jedna z trosk zniknie.

Smartfon MYPHONE N23 Plus 5G 8/256GB 120Hz 6.78" Ciemnogranatowy

Smartfon MYPHONE N23 Plus 5G 8/256GB 120Hz 6.78" Ciemnogranatowy

Smartfon APPLE iPhone 14 Plus 5G 256GB 6.7" Północ

Smartfon APPLE iPhone 14 Plus 5G 256GB 6.7" Północ

Xiaomi 16 otrzyma ekran o przekątnej 6,36 cala, tymczasem Xiaomi 16 Pro i Xiaomi 16 Ultra zostaną wyposażone panele "około 6,8 cala". To pierwszy raz od serii Xiaomi 9, gdy ekrany będą płaskie. Dodatkowo technologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) pozwoli producentowi na dalszą redukcję czarnych ramek do 1,1 mm, co wraz z resztą obudowy pozwoli na uzyskanie jedynie 1,2 mm marginesu wokół aktywnej części wyświetlacza, z pełną symetrią z każdej strony.