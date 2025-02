Xiaomi 15T Pro będzie hitem. Zdradza to specyfikacja Redmi K80 Ultra

Zbliża się globalna premiera Xiaomi 15 i debiut Xiaomi 15 Ultra, jednak w Chinach producent szykuje się do innego wydarzenia – prezentacji Redmi K80 Ultra. Jak inne modele z serii K, telefon raczej nie wyjdzie poza Chiny (może z wyjątkiem Indii), ale nie oznacza to, że nie powinien nas interesować. Wszystkie znaki wskazują na to, że na światowe rynki, zapewne też do Polski, telefon trafi jako Xiaomi 15T Pro.