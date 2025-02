x-kom szaleje. Ten sprzęt kupisz aż 1700 złotych taniej, a przyda się w każdym salonie

ASUS H1

Projektorem tym jest ASUS H1. Jest to sprzęt ze średniej półki cenowej, który robi gigantyczne wrażenie. Oczywiście często widzimy projektory za 200-300, może 1000 złotych. Dlatego też sprzęt za kilka tysięcy wydaje się absurdalnie drogi. Sęk w tym, że te budżetowe rozwiązania mają się jak najtańszy no-name z klawiaturą do smartfona za 800 złotych. Różnica cenowa może i jest gigantyczna, ale jakościowa i pod względem możliwości również. ASUS H1 dosłownie miażdży wszystkie te projektory i jest czymś, co naprawdę może zastąpić telewizor. Oferuje on przekątną od 40 do 200 cali i rozdzielczość Full HD . Nie brzmi zbyt oszałamiająco? Widziałeś podobne albo nawet i identyczne parametry w tanich projektorach?

No cóż, to dlatego, że... nie są one w ich wypadku wcale aż tak istotne. To, co się liczy, to ich jasność i kontrast. Te wynoszą odpowiednio 3000 lumenów i 800:1. Kontrast co prawda nie jest oszałamiający, jednak jasność jest naprawdę solidna i w pochmurny dzień pozwoli na oglądanie filmów bez martwienia się o zasłanianie okien. Rzecz jasna im ciemniej, tym lepiej. Dodatkowo projektor może się pochwalić 125% pokryciem standardu Rec. 709. Jest to standard bardzo zbliżony do sRGB, więc kolory oferowane przez ten projektor powinny być na bardzo wysokim poziomie. A to wszystko za jedyne 3099 złotych.