x-kom szaleje. Ten produkt był za 799 zł, a dziś kupisz go za 499 zł

Bądźmy szczerzy: ergonomia pracy to nie tylko wygodne peryferia, ale także meble. Odpowiedni fotel czy biurko są kluczowe do tego, aby korzystanie z naszego stanowiska było przyjemnym doznaniem. Tak się natomiast składa, że w x-kom biurko Ultradesk HIGHLANDER XXL z elektrycznym sterowaniem wysokości możecie kupić aż 300 zł, czyli za jedyne 499 zł .

Ultradesk HIGHLANDER XXL

Jest to kawał przestrzeni roboczej o powierzchni 160 × 70 cm. Dodatkowo znajdują się na nim dwie półki na monitory, każda o wymiarach 70 × 22 cm. Dodatkowo biurko dysponuje szeregiem organizerów na kable, uchwytem na kubek i na słuchawki. Jeśli chodzi o regulację, to jest ona elektryczna i działa w zakresie od 72 do 117 cm. A wszystko to za jedyne 499 zł. Musicie jednak się pośpieszyć, ponieważ promocja wystartowała o godzinie 10:00, a w momencie pisania tego tekstu już ⅓ wszystkich biurek się wyprzedała.