Wygląda jak pendrive, ale to miniaturowy SSD. Dziś kupisz go za grosze

Patriot VIPER PVP30 Duo Compact

Jest to dysk zewnętrzny w formie dwustronnego pendrive. Znajdziemy w nim zarówno wtyczkę USB-A, jak i USB-C. Pasuje więc idealnie zarówno do standardowych komputerów i laptopów, MacBooków, jak i smartfonów. Działa on w oparciu o interfejs USB 3.2 Gen. 2 i oferuje prędkości na poziomie 1000 MB/s dla odczytu i 1000 MB/s dla zapisu. A wszystko to przy pojemności wynoszącej 512 GB.