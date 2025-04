Weź małpkę do kieszeni i wyjdź na dwór cieszyć się wiosną. Nie masz? Ta jest w promocji

Agfaphoto Dc9200

Aparat ten jest nieco… problematyczny. A dokładniej rzecz biorąc, producent nieco zbyt optymistycznie podchodzi do jego możliwości. I tak znajdziemy informację, że robi on zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix. Sęk w tym, że te są interpolowane z 24 Mpix. Ze specyfikacji wynika więc, że aparat ten ma rozdzielczość 24 Mpix. Tym, co nas tu najbardziej interesuje, jest 10-krotny zoom optyczny. Pozwoli on zrobić zbliżenie bez niepokojenia mijanych zwierząt. Zoom-em cyfrowym bym sobie tutaj głowy nie zawracał, chociaż też jest obecny. Dodatkowo aparat ten pozwala na kręcenie filmów w 4K/30 fps, oraz ma dwa wyświetlacze. Tym samym świetnie sprawdzi się do zdjęć z samowyzwalacza, albo dla początkującego vloggera z napiętym budżetem. A wszystko to za jedyne 629 zł.