DeepCool prezentuje nowe wentylatory. Ma być cicho i wydajnie

Znany w Polsce, chiński producent sprzętu komputerowego powiększa swoje portfolio. DeepCool zapowiedział właśnie wydajne, 120-milimetrowe wentylatory FK120.

Bez różnicy czy posiadacie w procesor AMD Ryzen, czy może Intel Core. Najnowsze, wielordzeniowe jednostki w celu zachowania wzorowej wydajności potrzebują porządnego chłodzenia. Jednak sam radiator to nie wszystko - przydatne są też wentylatory. Również te odpowiadające za cyrkulację powietrza w obudowie.

DeepCool FK120 oferują aż 3 lata gwarancji

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie różnych producentów. Każdy z nich kieruje się czym innym przy tworzeniu produktów. Chiński DeepCool twierdzi, że tym razem najważniejsza była wydajność i kultura pracy.

DeepCool FK120 to nowe, 120-milimetrowe wentylatory typu PWM. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem typu FDB oraz dziewięcioma łopatkami. Nie zabrakło też gumowych podkładek amortyzujących.

Opisywane "śmigłą" pracują z prędkością od 500 do 1850 obrotów na minutę przy wydajności do 69 CFM, ciśnieniu powietrza do 2,19 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 28 dB(A).

DeepCool FK120 trafią do sklepów jeszcze w tym miesiącu. W sprzedaży pojawią się pojedyncze sztuki i trójpaki, które wyceniono na 12 i 30 euro, czyli około 56 i 140 złotych. Objęte są 3-letnią gwarancją producenta. W większym opakowaniu użytkownik dostaje dodatkowo splitter, który pozwala podłączyć trzy wentylatory do jednego gniazda na płycie głównej.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne