Genesis Oxal 120 to bardzo tanie i ciche wentylatory komputerowe

Czy w niskiej cenie można dostać dobre, ciche wentylatory? Tak! Dowodem na to są nowe jednostki Genesis Oxal, które są dwa razy tańsze niż popularna konkurencja.

Najnowsze procesory i karty graficzne od AMD, Intela i NVIDII oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Jednak z generacji na generację rośnie również pobór mocy, a to oznacza wyższe temperatury. Tym samym potrzebna jak nigdy wcześniej jest przewiewna obudowa z odpowiednią wentylacją.

Genesis Oxal to tanie wentylatory 120 mm do obudowy

Oczywiście nie zawsze trzeba wymieniać obecnie posiadaną obudowę. Czasami wystarczy dołożyć kilka wentylatorów, zwłaszcza jeśli fabrycznie w komputerze znajdował się tylko jeden (lub wcale). A jeśli szukacie cichych jednostek w przystępnej cenie to może Was zainteresować najnowsza propozycja Genesis.

Genesis Oxal to jednostka 120-milimetrowa wyposażona w dziewięć łopatek oraz łożysko tulejowe. Opisywany wentylator pracuje z prędkością do 1300 RPM, przy przepływie powietrza do 46,1 CFM i ciśnieniu do 1,05 mmH 2 O. Deklarowana kultura pracy to 22,1 dB(A), a więc jest bardzo cicho.

Nie znajdziemy tutaj podświetlenia RGB LED. Otrzymujemy za to gumowe podkładki antywibracyjne. Dodatkowo przewód jest damsko-męski, pozwalając na łączenie ze sobą wentylatorów. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku tańszych płyt głównych z mniejszą liczbą dostępnych złącz na PCB.

Genesis Oxal wyceniono w Polsce na 19,99 złotych, w sprzedaży pojawią się również trójpaki za 49,99 złotych. Nie są to co prawada demony wydajności i nie polecałbym na radiatory, ale zapowiadają się jako całkiem niezłe wentylatory do obudowy. Nawet "tania" konkurencja jak Arctic czy Endorfy kosztuje dwa razy więcej.

Zobacz: Natec Helix to szalenie tania obudowa komputerowa

Zobacz: EKWB prezentuje wydajne, białe chłodzenia wodne z RGB LED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne