EKWB prezentuje wydajne, białe chłodzenia wodne z RGB LED

Lubisz białe zestawy komputerowe? Zależy Ci na ciszy i wydajności? W takim razie EKWB ma dla Ciebie idealny zestaw chłodzenia cieczą dla procesora.

Zarówno procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Raptor Lake-S oferują fenomenalną wydajność w grach i programach. Jednak droższe modele charakteryzują się wyższym poborem mocy, a więc i większymi temperaturami. Często konieczne jest sięganie po gotowe układy chłodzenia cieczą, czyli tzw. AiO.

Nowe, białe AiO od EKWB wyceniono na 799 i 1009 złotych

Na początku kwietnia pisaliśmy, że słoweński lider na rynku autorskich części LC wydaje nowe, całkowicie czarne zestawy All in One. A teraz do oferty EKWB dołącza to samo chłodzenie utrzymane w bieli i z RGB LED.

EK-Nucleus AIO Lux (White) to gotowe chłodzenia wodne z klasyczną aluminiową chłodnicą 360- lub 240-milimetrową. Mamy tutaj do czynienia z autorską pompką pracującą z prędkością do 3100 (± 10%) RPM. Stopka jest miedziana, z pokaźnym obszarem gęsto wypełnionym wysokimi mikrokanalikami.

Dostajemy tutaj 120-milimetrowe wentylatory wyposażone w siedem łopatek i adresowalne podświetlenie RGB LED. Przylegają one dokładnie do radiatora, a więc nie ma mowy o "uciekającym bokiem" powietrzu. Pracują one z prędkością do 2300 RPM przy wydajności do 72 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 36 dB(A).

Węże są gumowe i dostały nylonowy oplot z aluminiowym wykończeniem. Podobnie jak logo producenta na bloko-pompce są one ruchome tak by wnętrze komputera zawsze dobrze wyglądało w obudowach z oknem. Opisywane chłodzenie obsługuje sockety AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3) i 2066.

EK-Nucleus AIO Lux (White) dostępne są już w przedsprzedaży na stronie producenta, wysyłka ma rozpocząć się w połowie maja. Sugerowane ceny ustalono na 170 euro (około 799 złotych) za wersję 240 mm i 215 euro (około 1009 złotych) za 360 mm. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne