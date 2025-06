Vivo V50 5G debiutuje w Polsce. Smartfon kusi aparatami i baterią

Aparaty stworzone z myślą o pasjonatach fotografii

Wszystkie aparaty – zarówno przedni, jak i tylne – umożliwiają nagrywanie wideo w jakości 4K . Czyni to Vivo V50 bardzo wszechstronnym narzędziem do rejestrowania wspomnień.

Ekran, na którym wszystko wygląda lepiej

Bateria, która dotrzyma Ci kroku

Wydajność i odporność na codzienne wyzwania

Sercem Vivo V50 jest Snapdragon 7 Gen 3, zapewniający płynne działanie nawet podczas uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie. Do dyspozycji użytkownika jest też 12 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia o kolejne 12 GB pamieci wirtualnej) i do 512 GB pamięci masowej. Smartfon ma także certyfikaty IP68 i IP69, co oznacza odporność na wodę i kurz, a więc można go bez obaw zabrać na plażę czy w góry.