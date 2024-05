Niespodziewany cios USA w stronę Chin. Ten producent ucierpi

Rząd USA zdecydował o wycofaniu niektórych licencji na eksport chipów dla chińskiej firmy Huawei. Nowe restrykcje mogą mieć związek z premierą nowej wersji laptopa Huawei MateBook X.

Sprzęt ten pojawił się wśród premier zaprezentowanych w kwietniu 2024 roku, mniej więcej miesiąc temu. Producent chwalił się tym laptopem wskazując na jednoczesne wykorzystanie procesorów od Intela i sztucznej inteligencji. Jak wskazuje BBC decyzja amerykańskiego Departamentu Handlu miała nastąpić właśnie po premierze tego sprzętu. Jednocześnie urząd nie określił dokładnie, które pozwolenia zostały anulowane.

Bez komentarza

Jak podaje brytyskie medium, Intel odmówił komentarza w tej sprawie. BBC podobną prośbę skierowała także do firm Huawei i Qualcomm (amerykański gigant produkujący m.in. chipy). Sama decyzja Departamentu Handlu to oczywiście wynik trwającej wojny handlowej między USA a Chinami. Nowe postanowienie ma rozszerzać obszar sankcji, ale trafiło także na dość zaskakującą krytykę wskazującą, że to decyzja czysto polityczna. Wynikać ma ona z presji opozycyjnych wobec prezydenta Joe Bidena republikanów mających większość w Kongresie. W tym kontekście nie bez znaczenia może być też fakt, że pod koniec tego roku w Stanach odbędą się wybory prezydenckie.

USA ograniczyły swój eksport chipów oraz innych rozwiązań technologicznych dla Huawei już kilka lat temu. Powodem miało być rzekome powiązanie z chińskim wojskiem. Sankcje były dotkliwe, choć zdawało się, że ostatnimi czasy firma wraca do formy. Nie bez znaczenia były w tym wszystkim to, że niektórym amerykańskim firmom, w tym Intelowi i Qualcommowi przyznano jednak licencję na dostarczanie Huawei technologii niezwiązanych z 5G - podkreśla BBC.

Nowa decyzja Departamentu Handlu to nie jedyne represje związane z handlową wojną między USA i Chinami. Niedawno prezydent Biden podpisał ustawę, która może zakazać aplikacji wideo TikTok w całych Stanach. Uratować ją może jedynie sprzedaż przez chińską spółkę dominującą. TikTok złożył już pozew w celu zablokowania tej ustawy. Pekin natomiast potępił działania Waszyngtonu przeciwko swoim firmom, opisując je jako "zastraszanie gospodarcze".

Źródło zdjęć: Shutterstock, William Potter

Źródło tekstu: BBC