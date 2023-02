Polacy stworzyli konkurencję dla Raspberry Pi 3. Jest lepsza

Dostępność Raspberry Pi cały czas jest mocno ograniczona. Jednak wiele firm tworzy własne alternatywy. Jedna z nich pochodzi z Polski.

Przez kryzys na rynku układów scalonych wiele sprzętów wręcz nie dało się kupić. Dotyczy to między innymi Raspberry Pi i chociaż sytuacja zaczęła się poprawiać, to wciąż dostępność jest mocno ograniczona. Na szczęście wiele firm zaczęło tworzyć właśnie alternatywy dla popularnej malinki. Jedna z nich to URVE Board Pi, która pochodzi z Polski.

Polska alternatywa Raspberry Pi

URVE Board PI to polska alternatywa dla Raspberry Pi 3B/3B+. Płytka ma praktycznie identyczne wymiary jak malinka, a także bardzo zbliżoną specyfikację. Jednak Polacy zadbali o kilka usprawnień. To między innymi złącze M.2 do podłączenia szybkiego dysk SSD czy też złącze Power-Over-Ethernet (PoE). A to wszystko w cenie około 400 zł.

Specyfikacja URVE Board PI prezentuje się następująco:

Układ Rockchip RK3566 (4 rdzenie Cortex-A55 1,8 GHz)

2 GB pamięci RAM LPDDR4

8 GB pamięci wbudowanej (eMMC)

Układ graficzny Mali-G52

WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, 1 Gb Ethernet

Złącza: 1 × HDMI 2.0, × MIPI SDI, × LVDS, 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × USB-C, 1 × PCIe/M.2 SSD, 3 × I2C (do 400 kbit/s), 1 × microSD, 1 × wyjście na mikrofon, 1 × SPI, 4 × UART (RS232), 1 × PoE, 10 × PWM, 1 × ADC by headphone input

Wymiary 85 × 56 mm

Masa 50 gramów

Oczywiście URVE Board PI nie obsługuje Raspberry Pi OS, ale za to pozwala na zainstalowanie Debiana 11 oraz Androida.

Zobacz: Bananowa alternatywa dla Raspberry Pi z lepszą specyfikacją

Zobacz: To już oficjalne. Na nowe Raspberry Pi poczekamy znacznie dłużej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: URVE, Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware