Wraca kultowa polska marka! Reaktywuje ją założyciel CD Projekt

Unitra, kultowa polska marka sprzętów audio, zostanie reaktywowana! Takie plany przedstawił jeden ze współzałożycieli CD Projekt.

Polska marka Unitra wraca na rynek! Firma zostaje reaktywowana między innymi przez współzałożyciela i udziałowca CD Projekt — Michała Kicińskiego. Właściciele mają bardzo ambitne plany, a pierwsze urządzenia mają trafić do sprzedaży na jesień — informuje Rzeczpospolita.

Unitra wraca do życia

Unitra to polska marka sprzętów audio, znana przede wszystkim z czasów PRL-u. Firma nie wytrzymała zmiany systemowej i walki z zagranicznymi kolosami, co doprowadziło do jej upadku. Jednak Michał Kiciński postanowił przywrócić ją do życia. Pierwszy prototyp wieży Unitra ZM1006 został zaprezentowany w zeszłym roku, na targach Audio Video Show w Warszawie.

Właściciele reaktywowanej firmy mają bardzo ambitne plany. Michał Kiciński, który jest jednym z głównych inwestorów, obiecuje, że sprzęty marki Unitra będą wysokiej jakości, trwałe, a do tego łatwo naprawialne, między innymi dzięki krótkiemu łańcuchowi dostaw i lokalnej produkcji. Centrum produkcyjne ma się znajdować na warszawskim Ursusie.

Prace nad reaktywacją Unitry trwają już 2 lata. W tym czasie około 20-osobowy zespół R&D opracowywał całą serię produktów audio, która zaprezentowana zostanie jeszcze w czerwcu, a na sklepowe półki trafią pod koniec października.

Wizją Unitry jest popularyzacja urządzeń audio HI-FI jako odpowiedź na przebodźcowanie wszechobecną, natarczywą technologią. Wierzymy, że współczesny świat potrzebuje czegoś trwalszego niż zalew szybko psującej się, nienaprawialnej elektroniki. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę wysokiej jakości urządzeń audio, z których Unitra słynęła, a w szczególności złotej ery dźwięku i urządzeń HI-FI z lat 70., kiedy w Europie produkowaliśmy wysokiej jakości urządzenia, często działające do dziś.

- powiedział Daniel Kostrzewa, Head of Business i Członek Zarządu Unitry.

Nie będzie to pierwsza próba przywrócenia Unitry do życia. Wcześniej podobna próba odbyła się już w 2014 roku, ale nie zakończyła się powodzeniem. Tym razem za projekt odpowiadają Adrian Krupowicz i Daniel Kostrzewa, natomiast wspominany Michał Kiciński jest strategicznym inwestorem. Ostatni z nich jest współzałożycielem CD Projekt, a także twórcą marki Mudity, która miała ambicje stworzenia nietypowego, minimalistycznego telefonu Pure. Plany zakończyły się ogromnym fiaskiem.

