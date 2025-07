Ulefone Armor X16 Pro: tani i dobry pancerniak z dużą baterią

Ulefone pokazał nową serię telefonów Armor X16. Zgodnie z oznaczeniem producenta wyróżnik „X” oznacza budżetową linię pancerniaków i o ile podstawowy model X16 nie wyróżnia się szczególnie, to już Armor X16 Pro zwraca uwagę dobrym stosunkiem ceny do możliwości.

Jak na prawdziwego pancerniaka przystało, Ulefone Armor X16 Pro odznacza się masywną, solidną konstrukcją. Obudowa spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H , co oznacza m.in. odporność na pył, wodę do 2 metrów przez 30 minut oraz upadki. Niestety telefon sporo waży, bo aż 394,5 g , choć jego grubość 17,95 mm mieści się jeszcze w rozsądnej, pancerniakowej normie. Telefon może zainteresować tych, którzy preferują obudowy o stonowanej stylistyce, bez zbędnych udziwnień, a szczególną ciekawostką jest wariant w rzadkim kolorze piaskowym.

Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, taktowanie do 2,4 GHz). Do dyspozycji użytkownika oddano 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można powiększyć kartą microSD nawet do 2 TB. Całość nie zapewni może bardzo wysokiej wydajności, ale sprawdzi się w codziennych zadaniach w trudnych warunkach.