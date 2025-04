Twój laptop bywa naprawdę gorący? Ten gadżet kosztuje tylko 24 zł i złagodzi ten problem

Jednak typowy laptop, kiedy zbyt długo chcemy czerpać z jego pełnej mocy, zaczyna się robić zbyt gorący, przez co jego wydajność spada . Nie ma także mowy o wygodnej pracy, trzymając go na kolanach. Na szczęście ten prosty gadżet rozwiązuje jeden z tych problemów, a inny znacznie ogranicza. A dziś kupicie go za jedyne 24 złote .

XQUANTUM CP201

Jest to podkładka chłodząca. Działa ona na dwa sposoby: fizycznie podnosi laptopa nad blat, dzięki czemu jego otwory wentylacyjne zapewniają swobodniejszy przepływ powietrza. Sprawdza się to także na łóżku i kolanach. Dodatkowo w tym ostatnim przykładzie rozwiązuje problem z gorącym laptopem na naszych nogach. Drugim sposobem jest wbudowany 125 mm wentylator, który dodatkowo usprawnia odprowadzanie gorącego powietrza z urządzenia. A to wszystko za jedyne 24 złote. Warto jednak podkreślić, że jest ona dostosowana do pracy z laptopami do 15,6-cali.