To ma być koniec tych tanich słuchawek od Samsunga. Firma ma obrać nową strategię

To jednak nie jest jedyne oznaczenie, które przeszło do innych urządzeń. Kolejnym jest FE, czyli Fan Edition. Sugeruje ono nieco okrojone, a zarazem tańsze odpowiedniki flagowych urządzeń marki. O ile sprawdza się to w przypadku smartfonów, czy tabletów, tak wiele wskazuje na to, że określenie to niekoniecznie jest dobrym pomysłem w przypadku słuchawek. Tak przynajmniej sugerują plotki, według których Galaxy Buds FE nie doczekają się następcy, a zastąpi je coś innego.