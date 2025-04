To jedna z najmniejszych klawiatur mechanicznych na rynku, a kupisz ją dziś znacznie taniej

Małe klawiatury mają sens. Nie wszyscy lubią coś, co zajmuje dużo miejsca na biurku. Zwłaszcza jeśli obok muszą zmieścić się książki i zeszyty. Nic więc dziwnego, że klawiatury 60% są tak popularne. Tu mamy jednak z przedstawicielem jeszcze mniejszej klasy sprzętu: mianowicie z klawiaturą 40% . Epomaker TH40 Wisteria Linear Switch , bo o niej mowa korzysta z naprawdę wielu nietypowych rozwiązań, aby zachować ergonomię, a dziś możecie ją kupić za jedyne 379 złotych .

Epomaker TH40 Wisteria Linear Switch

Klawiatura ta ma wymiary 258 × 97 × 35 mm. Jest to więc prawdziwy mikrus. Producent zastosował w niej przełączniki Epomaker Flamingo Switch. Łączy się ona z komputerem za pomocą kabla UBS, jak i bezprzewodowo przez Bluetooth, lub adapter 2,4 GHz. Nie zabrakło także podświetlenia LED. Tym, czego brakuje, są natomiast klawisze numeryczne, część klawiszy funkcyjnych od F1 do F12 i strzałki. Te wywołuje się za pomocą skrótów klawiszowych z użyciem przycisku FN, który znajduje się na samym środku przedzielonej na pół spacji. A wszystko to w maleńkiej klawiaturze za jedyne 379 złotych.