To idealny tablet na wyjazdy. Ma LTE, ekran 2K, a dziś kupisz go naprawdę tanio

A to wszystko dzięki obecności LTE . Tym samym tablet, nawet poza domem ma dostęp do internetu. Owszem, są ludzie, którzy twierdzą, że łączność komórkowa w tablecie jest zbędna, ponieważ zawsze można udostępnić internet ze smartfona. Ja jednak tego nie kupuję: taka opcja mocno obciąża baterię naszego telefonu, a kiedy jesteśmy poza domem, to zależy nam na tym, żeby procenty naładowania nie znikały nam w oczach . Oczywiście, za LTE w tablecie zwykle należy słono zapłacić. Są jednak wyjątki, takie jak ten LENOVO Yoga Tab 11 , który może być Wasz za 699 zł .

LENOVO Yoga Tab 11

Łączność komórkowa to nie jedyny atut tego urządzenia. Na duże wyróżnienie zasługuje 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2K. Ten świetnie nadaje się do oglądania filmów. Zwłaszcza że uzupełniają go cztery głośniki Quad Speakers JBL. Sercem tabletu jest natomiast MediaTek Helio G90T. Jest to leciwa, ale wciąż przyzwoita jednostka. Wspiera ją natomiast 4 GB RAM. I owszem, nie jest to dużo, ale wciąż wystarczająco. Na pliki użytkownika znajdziemy natomiast 128 GB miejsca. Na wyróżnienie zasługuje także wbudowana, metalowa podstawka, która pozwoli ustawić tablet pod wymaganym kontem, lub powiesić go na haku. A wszystko to przy mocnej, 7700 mAh baterii z ładowaniem do 20 W. Mamy więc naprawdę wyjątkowy zestaw jak na 699 zł.