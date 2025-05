To idealny laptop dla ucznia, lub studenta. W promocji kosztuje niewiele, a oferuje bardzo dużo

I tu do gry wchodzi Lenovo V15 G5 IRL. Jest to laptop, którego można śmiało określić sprzętem do wszystkiego. Idealnie sprawdzi się w biurze i domu dzięki dużemu, 15,6-calowemu ekranowi. Uczniowie i studenci też chętnie go wsadzą do plecaków. Laptop ten waży zaledwie 1,61 kg, czyli nieco więcej, niż butelka wody. A wszystko przy atrakcyjnej cenie 2499 zł.