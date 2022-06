Thermomix ma kolejną alternatywę. Tańszą niż w Lidlu

Wygląda na to, że przedstawiony przez Lidla robot Monsieur Cuisine Smart to ledwie początek lawiny sprzętu naśladującego popularnego Thermomixa. Swoje trzy grosze dorzuca także inna sieć dyskontów, Aldi.

Nie ukrywajmy, Thermomix to jeden z tych sprzętów, który stał się wręcz synonimem swej kategorii – inteligentnych robotów kuchennych. Tylko jest to również urządzenie niezwykle drogie, co rzecz jasna skutecznie zniechęca wielu potencjalnych nabywców. Nie dziwne więc, że pojawia się zapotrzebowanie na tańsze alternatywy.

Ku uciesze zainteresowanych, na drodze nie stoi już strona prawna. Przez lata bowiem firma Vorwerk, producent Thermomixa, swą agresywną komunikacją usiłowała niejako podporządkować sobie rynek. Punktem kulminacyjnym stał się długi proces sądowy z Lidlem, w którym dyskontowi zarzucano wielokrotne naruszenie własności intelektualnej. Bezskutecznie.

Zobacz: Lidl kusi hitem. Thermomix przez ten sprzęt dostaje gorączki

Monachijski sąd wprawdzie w końcu uznał roszczenie dotyczące systemu grzewczego, ale ten został szybko zmodyfikowany, po czym sieć mogła wznowić sprzedaż swojego robota.

Za ciosem idzie inny niemiecki dyskont – Aldi

Niedługo po tym, jak na półkach Lidla pojawił się robot Monsieur Cuisine Smart, niemal bliźniaczą ofertę przedstawia Aldi. Co prawda nie mamy to do czynienia z sensu stricto debiutem, jednak wzorem konkurencji do istniejącego już sprzętu dodano cały szereg funkcji, w tym najważniejszą – łączność bezprzewodową w standardzie WiFi.

Nowy robot Aldi ma 7-calowy wyświetlacz LCD, na którym eksponuje przepisy na rozmaite dania. Fabrycznie zainstalowano 200 pozycji, których listę można dodatkowo rozszerzyć, parując urządzenie ze smartfonem za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.

Co ciekawe, nie zabrakło przy tym funkcji społecznościowych. Jak deklaruje producent, każdy użytkownik, trochę niczym w social media, otrzymuje tablicę do dzielenia się swoimi odkryciami kulinarnymi z resztą społeczności. Mało tego, bo istnieje też możliwość łączenia przepisów z listami zakupowymi.

Z bardziej technicznego punktu widzenia, robot dysponuje natomiast m.in. kielichem o pojemności około 2,2 litra, 14 biegami pracy silnika, w tym trzema wstecznymi, programowalną grzałką działającą w zakresie od 30 do 120 st. Celsjusza, czy wreszcie wbudowaną wagą.

Na marginesie: to właśnie brak wagi był dotychczas jedną z głównych bolączek dyskontowych alternatyw dla Thermomixa.

Zobacz: Biedronka odpala hit. Ocali twój telefon

Cena? Można się pozytywnie zdziwić

Co jednak najistotniejsze, to cena – a ta jest wręcz niezwykle atrakcyjna, i to również na tle Monsieur Cuisine Smart. Przechodząc do rzeczy, Aldi życzy sobie 349 euro, czyli po kursie na dzień 24 czerwca jakieś 1635 zł.

Dla kontrastu za robot Lidla trzeba zapłacić niespełna 2500 zł, z kolei Thermomix TM6 to wydatek rzędu 5500 zł. Jedyny minus jest taki, że, mimo obecności sieci Aldi w Polsce, nie wiemy, czy nowy model robota zawita nad Wisłę. Ale jeśli tylko sprzęt potwierdzi swoją wartość, to przy takiej dysproporcji cen pewnie warto będzie rozważyć jego import.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sirozy / Shutterstock

Źródło tekstu: Aldi, oprac. własne