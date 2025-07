Samsung rozdaje pieniądze. Nawet 1400 zł do zgarnięcia

Nowy smartfon i gotówka z na koncie

Samsung przyzwyczaił nas do regularnych promocji cashback i właśnie ogłosił kolejną edycję. Tym razem akcja obejmuje tegoroczne flagowce – Galaxy S25 , Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra – oraz popularny model ze średniej półki, Galaxy A36 5G . To świetna okazja, żeby kupić wymarzony telefon i jednocześnie odzyskać część pieniędzy.

Jak skorzystać z promocji?

Nowo zakupiony telefon trzeba aktywować. Wystarczy w tym celu do 3 sierpnia 2025 roku uruchomić "Galaktykę" z kartą SIM polskiego operatora. Kolejny krok to udanie się do aplikacji Samsung Members na nowym smartfonie i kliknięcie w baner promocyjny, prowadzący do formularza rejestracyjnego. Trzeba go wypełnić do 10 sierpnia tego roku.