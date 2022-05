Wydajny i cichy maluch dla przeciwników RGB LED

Wolisz czerń aniżeli podświetlenie RGB LED? Jesteś fanem małych zestawów komputerowych? W takim razie nowe chłodzenie CPU Thermalright jest dla Ciebie!

Podobno rozmiar nie zawsze ma znaczenie. Zasada ta sprawdza się również w przypadku zestawów komputerowych. Obecnie wydajną maszynę do gier lub pracy można zmieścić w naprawdę niewielkiej obudowie. Oczywiście wymaga to pewnej wiedzy i doboru odpowiednich podzespołów.

Thermalright kusi rozmiarem, kolorem i brakiem RGB LED

W przypadku coolera CPU kluczowa jest zawsze wysokość, bowiem ogranicza nas boczna lub górna ścianka obudowy. Z tego powodu na rynku dostępne są małe, horyzontalne układy chłodzenia. A tak się składa, że czołowy tajwański producent zaprezentował swoją najnowszą, całkowicie czarną propozycję.

Thermalright AXP90-X53 Full Black to chłodzenie procesora o wymiarach 53 x 95 x 95 (W x S x G) milimetrów i wadze 540 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z radiatorem składającym się z 54 aluminiowych żeberek pomalowanych na czarno. Każde o grubości 0,3 milimetra.

Z miedzianej stopki do odpromiennika ciepła wyprowadzono cztery rurki cieplne, każda o średnicy 6 milimetrów. Zarówno podstawa, jak i ciepłowody zostały poniklowane. Można więc korzystać z ciekłego metalu.

Zastosowany wentylator to jednostka 92-milimetrowa typu slim. Wyposażona jest w podwójne łożysko i dziewięć łopatek. Całość pracuje z prędkością do 2700 (±10%) RPM przy wydajności do 42,6 CFM, ciśnieniu do 1,33 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 22,4 dB(A).

Thermalright AXP90-X53 Full Black jest kompatybilne z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM5 i AM4. Opisywane chłodzenie lada moment trafi do sklepów. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale należy zakładać okolice 39 - 45 dolarów.

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: oprac. własne