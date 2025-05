Teufel MYND – modułowy głośnik Bluetooth dla majsterkowicza

MYND oferuje system audio 2.1 z dwoma głośnikami wysokotonowymi 20 mm oraz głośnikiem niskotonowym 90 mm wspieranymi przez wzmacniacz klasy D z DSP. Rozwiązanie to ma zapewniać głęboki bas i czysty dźwięk nawet przy wysokiej głośności. MYND obsługuje Bluetooth 5.3 z Google Fast Pair i wyposażony jest w wejście audio 3,5 mm oraz funkcję karty dźwiękowej przez USB-C.

Wbudowana funkcja Party-Link umożliwia połączenie wielu, nawet 100 urządzeń MYND (lub głośników Rockster Go 2) w jeden system audio. Sterowanie odbywa się z poziomu fizycznych przycisków lub aplikacji Teufel Go, która pozwala m.in. na personalizację dźwięku, tryb oszczędzania baterii, regulację jasności LED czy aktywację automatycznego wyłączania.

Akumulator 5200 mAh umożliwia odtwarzanie muzyki do 39 godzin przy średnim poziomie głośności i ładowana jest przez USB-C (20V/3A, czas ładowania: ok. 80 minut). Głośnik może również pełnić funkcję powerbanku. Urządzenie spełnia normę IP67 – jest odporne na pył i krótkie zanurzenie w wodzie. Głośnik waży 2,44 kg i ma wymiary 26 x 18 x 10 cm. Dzięki regulowanemu paskowi głośnik MYND można łatwo zabrać w dowolne miejsce.

MYND, głośnik dla majsterkowicza

Aby umożliwić naprawę głośnika, został on zaprojektowany w sposób modułowy . Jego obudowa jest skręcana i może być otwarta przez użytkownika . Ułatwia to wymianę komponentów w tym baterii.

Co więcej, majsterkowicze mogą nawet dodawać nowe funkcje do głośnika MYND – firma Teufel opublikowała online wszystkie specyfikacje, a także kod źródłowy oprogramowania układowego i dane do druku 3D elementów obudowy.