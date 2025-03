Tęsknisz za starymi grami? Retrokonsolę MIYOO Mini Plus kupisz dziś w świetnej cenie

MIYOO Mini Plus Przenieś się do starych, lepszych czasów gamingu

MIYOO Mini Plus to jedna z tych konsol, które pozwalają rozwiązać powyższe problemy. Dlaczego więc warto sięgnąć akurat po nią, skoro jest ich wiele? Powodów może być kilka. Przede wszystkim dzięki zastosowaniu baterii o pojemności aż 3000 mAh pozwala ona na bardzo długie granie. Co więcej, gry wyglądają fenomenalnie na ekranie IPS. Ostatnim z plusów jest natomiast obecność Wi-Fi, które pozwala na bezprzewodowe przesyłanie gier, oraz potyczki z innymi graczami w niektórych tytułach. A wszystko to w promocyjnej cenie 138,45 zł.