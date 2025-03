Termometr w domu to stanowczo zbyt mało. Warto wyposażyć się też w czujnik wilgotności

Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Właśnie takim urządzeniem jest Mi Temperature and Humidity Monitor 2. Jest to niewielki cyfrowy pakiet termometru z higrometrem. Mierzy on temperaturę z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza, oraz wilgotność z dokładnością do 0,1%. Mowa więc o czujniku, który świetnie się sprawdzi w domowych warunkach. Co więcej, nie tylko wyświetla on odczyty na swoim ekranie, ale także obsługuje łączność Bluetooth. Dzięki temu możemy je sprawdzać na ekranie naszego smartfona, albo i sparować go z innymi urządzeniami inteligentnego domu. A to wszystko za jedyne 29 złotych.