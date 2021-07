Tenda TX9 Pro i RX9 Pro – nowe routery WiFi 6 AX3000

Tenda TX9 Pro i RX9 Pro to routery Wi-Fi 6 AX3000, które zapewniają bezprzewodowe połączenie o łącznej przepustowości sięgającej niemal 3 Gb/s. Za sprawną obsługę ruchu sieciowego odpowiada tu dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz, a także technologie OFDMA i MU-MIMO.

Tenda TX9 Pro i RX9 Pro to routery Wi-Fi 6 AX3000 z dwuzakresowym nadajnikiem, pozwalającym osiągnąć łączną prędkość przesyłu danych do 2976 Mb/s (574 Mb/s w zakresie 2,4 GHz oraz 2402 Mb/s przy 5 GHz). Urządzenia wyposażono w dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz, który osiąga do 3000 DMIPS i zapewnia sprawną obsługę ruchu sieciowego, a to przekłada się na wyższą wydajność odczuwalną przez użytkowników.

Zobacz: Sprawdziłam routery Tenda. Powiem Ci, który jest dla Ciebie

Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii OFDMA oraz MU-MIMO, standard 802.11ax oferuje lepszą wydajność przy dużym obciążeniu. OFDMA dzieli każdy kanał na szereg części, pozwalając na rozdzielenie sygnału i jego wydajny przesył do wielu urządzeń jednocześnie. Cztery moduły FEM z niezależnymi wzmacniaczami sygnału współpracują z czterema antenami zewnętrznymi 6 dBi, co przekłada się na lepsze pokrycie zasięgiem sieci Wi-Fi.

Dzięki wsparciu technologii kolorowania BSS, routery RX9 Pro i TX9 Pro minimalizują negatywny wpływ interferencji fal radiowych na rozgłaszaną sieć Wi-Fi. Nie zabrakło tu również obsługi adresacji IPv6, a także technologii TWT (Target Wake-up Time). Ta ostatnia pozwala routerom zarządzać zasilaniem podłączonych urządzeń, znacząco przedłużając czas ich pracy na zasilaniu bateryjnym.

RX9 Pro i TX9 Pro zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązanie zabezpieczające dostęp do sieci, czyli protokół WPA3. Ma on jeszcze bardziej złożonym algorytm szyfrujący niż starsze rozwiązania, dzięki czemu skutecznie chroni przed atakami typu brute-force.

Inne obsługiwane funkcje:

zarządzanie przez aplikację,

sieć dla gości,

timer,

kontrola rodzicielska,

czarna/biała lista.

Dostępność i cena

Routery Tenda TX9 Pro oraz RX9 Pro można kupić w Polsce w sugerowanej cenie 349 zł. Model RX9 Pro będziemy testować w najbliższych dniach.

Źródło zdjęć: Tenda

Źródło tekstu: Tenda