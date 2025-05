Ten zegarek ma mocarną baterię, GPS i pozwala prowadzić rozmowy, a kupisz go aż 20% taniej

Huawei Watch Fit 3 należy do tej drugiej grupy. Nie oznacza to jednak, że jego funkcjonalność jest mała. Wręcz przeciwnie: idealnie uzupełnia on smartfona, a nawet pozwala wyskoczyć bez niego na małą przebieżkę. Dziś natomiast kupicie go za jedyne 499 zł .

Huawei Watch Fit 3

Smartwatch ten oczywiście spełnia wszystkie podstawowe funkcje, takie jak wyświetlanie godziny i powiadomień, mierzenie naszej aktywności, pulsu, natlenienia krwi i oczywiście snu. To jednak dopiero początek. Za jego pomocą możemy także nagrywać trasy, ponieważ ma wbudowanego GPS-a. Pozwala on także na prowadzenie rozmów telefonicznych bez wyciągania smartfona z kieszeni. Jest to funkcja, której często używam kiedy ktoś do mnie dzwoni akurat wtedy, kiedy prowadzę auto. Ma on także 4 GB wbudowanej pamięci, na którą możemy wrzucać pliki MP3 i słuchać muzyki zarówno za pomocą wbudowanego głośnika, jak i sparowanych z zegarkiem słuchawek Bluetooth. W jednej z aktualizacji doszedł natomiast kalkulator. A wszystko to w zegarku, który kosztuje jedynie 499 zł.